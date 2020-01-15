كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق نار على قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بأنه تم إطلاق نار في قاعدة جوية في ولاية تينيسي الأمريكية.

ويذكر أن لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.