كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تنوي إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف منوتشين في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي: "أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا، مع نظرائنا".

وتابع قائلا: "أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعلت (آلية) حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا".

وأمس الثلاثاء، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.