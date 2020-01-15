كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا والصومال: تغير المناخ والعنف يحاصر الملايين في أزمة شبه ثابتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير: إن ملايين الأشخاص في القرن الإفريقي محاصرون في أزمة شبه مستمرة؛ حيث أن مزيج الجفاف والفيضانات والعنف يجبر الناس على ترك منازلهم ويقوض سبل العيش الهشة بالفعل.

وصرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: بأن "الناس في إثيوبيا والصومال وأجزاء أخرى من شرق إفريقيا محاصرون بشكل متزايد بين التطرف المميت، والظروف المناخية التي إما رطبة جدًا أو حارة وجافة جدًا، قد يتم نزوح الناس الذين يفرون من العنف بالفعل بسبب الجفاف والفيضانات".

ووفقا لموقع "ريليف ويب"، فإن الآلاف من الناس يتم تهجيرهم كل يوم من منازلهم بسبب الصدمات المناخية أو العنف، وتشير البيانات الأولية من مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن عدد الأشخاص الذين نزحوا من ديارهم كل يوم في عام 2019م (3,715 في إثيوبيا و1860 في الصومال).

وشهدت إثيوبيا أكبر عدد من حالات النزوح الجديدة الناجمة عن العنف في العام الماضي في إفريقيا: 930,000 و426,000 آخرين نزحوا بسبب الجفاف والفيضانات، وفي نفس الفترة، سجل 500,000 "IDMC" نزوح بسبب الكوارث، و180,000 آخرين بسبب العنف والنزاع المسلح في الصومال.

Advertisements

بدأت المنطقة عام 2019 في الجفاف ثم عانت من فيضانات في مايو، ثم تراجعت إلى الجفاف قبل هطول الأمطار الغزيرة في أكتوبر ونوفمبر ثم أطلقت العنان لأسوأ الفيضانات منذ عقود.

وقال مورير: "تحدثت هذا الأسبوع مع مجموعات من النساء في إثيوبيا اللائي تعرضن لضربة تلو الأخرى، إن أزواجهن قُتلوا، واضطروا إلى الفرار من المصادمات العنيفة ويحاولون الآن بناء حياة وسط الفقر والصدمات المناخية وانعدام الأمن".

وأضاف: "عندما يتداخل العنف والكوارث، غالبًا ما يتم تهجير الناس من منازلهم ليس مرة واحدة فقط، بل مرة تلو الأخرى، وفي كثير من الأحيان لفترات طويلة من الزمن، هذا المزيج الكارثي يترك العائلات تكافح من أجل تغطية نفقاتها وعدم اليقين متى ستعود إلى المنزل، إن وجدت ".

نظرًا لأن IDMC يعد التشرد، فإن هذه التقديرات لا تمثل عدد الأشخاص الذين ما زالوا مشردين داخليًا من منازلهم اليوم؛ حيث كان من الممكن أن يكون شخص ما قد نزح عدة مرات بسبب الكوارث والعنف في عام 2019، وبالتالي تم حسابه أكثر من مرة.