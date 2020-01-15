أم الفحم: المصادقة على بناء 4122 وحدة سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، اليوم الأربعاء، أن لجنة "الفاتمال" صادقت على إيداع الخارطة الهيكلية "تمال 1077" الخاصة بأراضي منطقة عين جرار، وأبو لاحم، والعرايش وأراضٍ مملوكة للدولة.

وقالت في بيان: "وفق الخارطة الجديدة سيتم ترخيص وتنظيم نحو 3000 وحدة سكنية قائمة و1122 وحدة سكنية على أراضي الدوله ضمن برنامج "'سعر للساكن'".

وتصل مساحة هذه الأراضي لنحو 2200 دونم، وسيتم وفق هذه الخارطة المصادقة على تنظيم وترخيص نحو 3000 وحدة سكنية قائمة على أراضٍ خاصة بالإضافة إلى 1122 وحدة سكنية جديدة في هذه الأحياء ستبنى ضمن البرنامج الوزاري "سعر للساكن".

وأضاف البيان: "ووفق المخطط الجديد 'تمال 1077' سيتم بالإضافة إلى تنظيم وترخيص البناء للوحدات السكنية القائمة في الأحياء المذكورة مع بناء وإضافات جديدة، سيتم كذلك بناء حي سكني جديد على أرض الدولة وأيضا توسيع شوارع قائمة وشق شوارع جديدة وإضافة أراضٍ لأهداف تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة وبناء عامودي متعدد الطبقات وتسهيلات محددة لكل منطقة".

وأشار البيان إلى أنه "بحسب هذه الخارطة التي عمل عليها قسم الهندسة في بلدية أم الفحم وبتمويل ومتابعة وتخطيط من وزارة البناء الإسكان، والتي من المتوقع أن يتم تطور مدينة أم الفحم وفق الخارطة المذكورة بمسارين: المسار الأول ترخيص أحياء سكنية قائمة في عين جرار والعرايش وتشمل نحو 3000 وحدة سكنية. والمسار الثاني يتطرق ‘لى الأراضي المتواجدة بين منطقة عين جرار ومنطقة العرايش حيث سيتم بناء نحو 1122 وحدة سكنية جديدة في هذه المنطقة بالإضافة إلى تخصيص مساحات أراضٍ لأهداف جماهيرية عامة وتجارية تبنى على أراضي دولة. حيث ستسوق هذه الوحدات السكنية، ولأول مرة في مدينة أم الفحم، ضمن البرنامج الحكومي 'سعر للساكن' بسعر مخفض جدا نسبة لأسعار السوق الحر. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار أيضا طبيعة المنطقة الجبلية والحفاظ على أسلوب البناء الفحماوي التقليدي مع دمج البناء الحديث، وبناء شرفات تطل على الطبيعة لغالبية الوحدات السكنية الجديدة".

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وأردف البيان: "ستشمل الخارطة الجديدة أنواعا شتى من البناء الجماهيري العام وهي: مدارس ابتدائية، مدرسة فوق ابتدائية ومركز جماهيري. بالإضافة إلى مؤسسات أحياء مختلفة من ضمنها قاعة رياضية، ملعب كرة قدم، مركز يومي للمسنين، مركز دعم تربوي بلدي، مركز رفاه وخدمات اجتماعية وغيرها".

وأضاف البيان: "بحسب المخطط الجديد 'تمال 1077' وفي إطار الخطة الحكومية '922' تم استثمار نحو 8 ملايين شيكل في التخطيط لهذه الخارطة عن طريق وزارة الإسكان بشكل مباشر، فيما سيتم إضافة نحو 14.4 مليون شيكل أخرى للتخطيط بعد مصادقة وزارة المالية".

ولفتت البلدية في بيانها إلى أن المخطط الجديد سيشمل "تنظيم شارع رقم 6535 من الجهة الجنوبية للمدينة – شارع عين جرار (ميعامي)، بحيث يتم توسيع الشارع للمشي والتنزه أيضا، والذي سيربط بين الشارع الرئيسي وبين شارع عين خالد من جهة وبين الحي الجديد قطاين الشومر من جهة أخرى، كما سيتم فتح خطوط للمواصلات العامة في هذه الأحياء، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المناطق الخضراء والطبيعية في هذه المناطق والدمج والتداخل بين البناء والطبيعة الخلابة".

يُذكر أن لجنة "الفاتمال" وافقت على إيداع الخارطة المذكورة بشروط بعد أن اشترطت سابقا عدم بناء أي مبنى جديد في هذه المنطقة دون ترخيص، وهو الأمر الذي أكدته اللجنة في نقاشها للخارطة اليوم، من أنه لم تكن هناك أية بدايات لأي بناء غير مرخص في مدينة أم الفحم خلال الفترة الأخيرة.