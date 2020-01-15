يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نوير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وما قد يعزز هذا الاحتمال تعاقد بايرن مع حارس شالكه ألكسندر نوبل بجانب أن عقد نوير سينتهي في 2021.

وبعد تعاقد بايرن ميونخ مع حارس شالكه ألكسندر نوبل، والذي سينتقل إلى القلعة البافارية بداية من الصيف المقبل، زادت التكهنات حول رحيل نوير.

فحسب صحيفة "فرانس فوتبول" فإن يوفنتوس مهتم بخدمات حارس عرين المانشافت الذي لم يجدد عقده مع بايرن حتى الآن.

ويبدو أن نوير أيضا غير راضٍ عن الوضع الحالي بفريق بايرن ميونخ فيما يخص مستقبل الإدارة الفنية بالفريق.

وطالب نوير المسؤولين بالفريق البافاري المزيد من الوضوح فيما يخص مستقبل المدرب الحالي هانز فليك. وهو أمر يهم الحارس المخضرم كثيرا حسب ما أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية.

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عامل آخر يجعل يوفنتوس جادا في التعاقد مع نوير هو عدم الرضا التام حاليا للمسؤولين في السيدة العجوز عن أداء الحارس الأساسي فويتشيك تشيزني، وهو ما قد يبرر رغبة إدارة النادي في البحث عن حارس متميز على الصعيد العالمي مثل نوير.

ومن جهتهم يتمنى المسؤولون داخل بايرن ميونخ بقاء مانويل نوير بالقلعة البافارية، وأعلنوا دعمهم الكامل للحارس رقم واحد بالفريق.

وفي هذا السياق قال المدير الرياضي في بايرن ميونخ، صالح حميديتش "مانويل هو رقم واحد لدينا. هو حارسنا الدولي وبطل العالم وقائد قوي".

وفي إشارة إلى المنافسة التي ستحدث حول حراسة المرمى بعد انتقال ألكسندر نوبل لبايرن ميونخ الصيف المقبل، قال حميديتش "ألكسندر يعلم أن مانويل هو رقم واحد وأعلن أنه يقبل أن يكون في المرتبة الثانية بعده".

فهل تكفي عبارة المديح هذه في إقناع نوير بالبقاء في الفريق البافاري، أم أنه سيختار خوض تجربة جديدة خارج أسوار البوندسليغا؟ خاصة وأنه يبلغ من العمر حاليا 33 عاما.