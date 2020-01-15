- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الانترنت في اليمن إلى وضعه الطبيعي.. وهذه أكثر محافظة متضرره والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
عقب انقطاعه منذ مساء الخميس الماضي 9 يناير/كانون الأول، وعودته في اليوم التالي بشكل مترد للغاية؛ عادت قبل قليل خدمة الانترنت في اليمن إلى وضعها الطبيعي، وسط تساؤلات كثيرة حول ترديه وانقطاعه في بعض مناطق الجمهورية.
ولم تكشف أية مصادر عالمية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار الانترنت في اليمن، في حين أعلنت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أن السبب نجم عن خلل في إحدى الكابلات المزودة للخدمة خارج البلاد، وهو الأمر الذي كشف أمورا أخرى تتعلق باحتكار الحوثي للخدمة والدخل الذي يعود عليه منها.
ومن بين كل محافظات الجمهورية التي تضررت بانقطاع وتردي الانترنت، كانت محافظة حضرموت هي الأسوأ حالا على الاطلاق؛ إذ توقفت كثير من الشركات في المحافظة عن العمل، ما أدى إلى استخدمها الأنترنت عبر الأقمار عن طريق “الساتالايت“، بالرغم من كلفته الباهضة، وذلك لتجنب الخروج الكلي عن الخدمة.
وسبب انهيار النت في بعض المحافظات اليمنية، عرقلة كثير من مستخدميه، سيما طلاب الجامعات الذين يعتمدون عليه بشكل كبير جدا في اعداد متطلبات العملية التعليمية.
وكان قد كشف فنيون محليون بأن خروج خدمة الانترنت في اليمن عن الخدمة وانهيارها، لم يكن ناجم عن الاسباب التي ذكرها الانقلابيون، موكدين انها مجرد اعذار واهنة لا تمت إلى الحقيقة باي صلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الانترنت في اليمن إلى وضعه الطبيعي.. وهذه أكثر محافظة متضرره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.