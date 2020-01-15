- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
التقى قائد قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض .
ونشر العميد طارق صالح على حسابه في تويتر، صورة تجمعه بالأمير خالد بن سلمان، وعلق عليها قائلاً "كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض" .
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع نائب وزير الدفاع السعودي الذي اصبح المسؤول عن الملف اليمني في التحالف العربي الذي تقوده المملكة، بالعميد طارق صالح الذي يعتبر أحد القيادات العسكرية المشاركة في تحرير الساحل الغربي من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
كانت هذه تفاصيل خبر العميد طارق صالح يلتقي بالأمير خالد بن سلمان بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.