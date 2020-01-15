شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الاتفاق النووي».. أمريكا تهدد أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من أوروبا إذا لم تتهم الدول الأوروبية إيران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015، وفق لرويترز

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