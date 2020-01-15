شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحث على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

حث البرلمان العربي، على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية الذي من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الجمهورية اللبنانية.

وأكد البرلمان العربي، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية " صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها واحترام سيادتها، والتأكيد على ضرورة أن يكون قرار السلّم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

ودعا البرلمان العربي وتنمية الأطراف اللبنانية كافة وقوى الأمن والجيش اللبناني إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف حفاظًا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.