رسمياً.. تحديد موعد كلاسيكو الارض في الليجا

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس خلال تواجده في إحدى الفعاليات في لندن ان "المباراة ستقام يوم الأحد في الأول من اذار المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد".

وكشف تيباس عن موعد مباراة الكلاسيكو بين العملاقين الإعلان خلال تواجده في تقديم قناة الليجا، التي ستبث منافسات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت آخر مباراة بين النادي الملكي والكتالوني انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الكامب نو، وهذه المباراة شهدت جدالا واسعًا قبل انعقادها نظرًا للأزمة الكتالونية في هذا الوقت وتأجل لعبها من تشرين الاول إلى كانون الاول الماضي.