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2020-01-15 | 20:12
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أعلنت رابطة الليجا بقيادة خافيير تيباس، عن موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.
وكشف تيباس عن موعد مباراة الكلاسيكو بين العملاقين الإعلان خلال تواجده في تقديم قناة الليجا، التي ستبث منافسات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت آخر مباراة بين النادي الملكي والكتالوني انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الكامب نو، وهذه المباراة شهدت جدالا واسعًا قبل انعقادها نظرًا للأزمة الكتالونية في هذا الوقت وتأجل لعبها من تشرين الاول إلى كانون الاول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تحديد موعد كلاسيكو الارض في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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