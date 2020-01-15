ايفانكا ترامب تعلق على الاتفاقية الأميركية الصينية

علقت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، على الاتفاقية التجارية التي وقعها والدها مع نائب الرئيس الصيني.
وقالت ترامب في منشور لها على فيسبوك تابعته الخليج 365، "في الوقت نفسه بواشنطن، وقع الرئيس للتو المرحلة الاولى من اتفاقية تجارية مع الصين".
وأوضحت، أن ذلك "يساهم في وعده باصلاح السياسات الفاشلة في الماضي من خلال القتال من اجل العمال الامريكيين والصناعات الامريكية".
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية.
وأوضحت، أن ذلك "يساهم في وعده باصلاح السياسات الفاشلة في الماضي من خلال القتال من اجل العمال الامريكيين والصناعات الامريكية".
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية.
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