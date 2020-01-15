ايفانكا ترامب تعلق على الاتفاقية الأميركية الصينية

وقالت ترامب في منشور لها على فيسبوك تابعته الخليج 365، "في الوقت نفسه بواشنطن، وقع الرئيس للتو المرحلة الاولى من اتفاقية تجارية مع الصين".

وأوضحت، أن ذلك "يساهم في وعده باصلاح السياسات الفاشلة في الماضي من خلال القتال من اجل العمال الامريكيين والصناعات الامريكية".



اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية.