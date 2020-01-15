بوتين يعلن عن هدف يتمثل في جعل الاقتصاد الروسي بصدارة اقتصادات العالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية للجمعية الفدرالية اليوم الأربعاء بمؤشرات الاقتصاد الروسي، وشدد على ضرورة العمل لتحقيق معدل نمو في 2021 يفوق المعدلات العالمية.

وتركزت رسالة الرئيس الروسي على مواضيع اجتماعية واقتصادية تهم المواطن، حيث أكد على ضرورة دعم قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل لحل المشاكل الديمغرافية لتفادي حدوث فجوة.

وقال بوتين، إن أبرز مهمة للحكومة هي العمل على زيادة مستوى معيشة المواطن الروسي، مشددا على أن الاقتصاد الكلي القوي لروسيا يجب أن يؤمن نمو دخل الفرد.

وأضاف، أنه يجب حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في روسيا بالاعتماد على المشروعات الوطنية.

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وعن مؤشرات الاقتصاد الروسي، قال بوتين، إن معدلات التضخم في البلاد بلغت العام الماضي 3%، وهو أدنى من المستويات التي توقعتها الحكومة عند 4%.

كذلك حث الرئيس الروسي الحكومة على تسريع سن التشريعات الخاصة بحماية رؤوس الأموال كخطوة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام الحالي يجب زيادة نسبة الاستثمارات بما لا يقل عن 5%.

وأضاف أن حصة الاستثمارات من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يجب أن تبلغ بحلول 2024 نحو 25%، مشددا على أهمية عدم تغيير الضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى روسيا.