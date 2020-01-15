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الحوثيون للأمم المتحدة: لن ننزع ألغام الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

وقف اجتماع عقده رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهجيت جوها، على هشاشة الوضع وتزايد خروقات الميليشيات الحوثية وعدم التزامها بوقف إطلاق النار، وضعف الأداء الرقابي للجنة الأممية.

وطالب ضباط الارتباط في الجانب الحكومي خلال الاجتماع بضرورة قيام الفريق الأممي بتفعيل نقاط الارتباط لتؤدي دورها الرقابي بالشكل المطلوب، مشددين على أهمية نزع الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل ميليشيات الحوثي بالقرب من نقاط المراقبة، والتي تعرقل عمل ضباط الارتباط وتمنعهم من أداء مهامهم الرقابية على أكمل وجه.

وقال العقيد وضاح الدبيش الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الحديدة، إن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران رفضت حديث «جوها» في وضع فترة زمنية لنزع الألغام، وأعلنوا عدم استعدادهم لتطهير الألغام والمفخخات، داعين الجنرال الهندي أن يثبت فريق المراقبة الدولي في نقاط الارتباط، في محاولة للتمويه على خروقاتهم المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.

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وارتكبت ميليشيات الحوثي آلاف الخروقات للهدنة الأممية في الحديدة، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا بالمئات من المدنيين الأبرياء في ظل صمت أممي مطبق عن تلك الانتهاكات الفظيعة، وفق اتهامات القوات المشتركة.

في غضون ذلك قصفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة الساحلية بالقذائف المدفعية والصاروخية، ووجهت الميليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 و82، وقذائف صاروخية نوع «لو» على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية، واستهدفت الميليشيات مواقع أخرى للمشتركة بقذائف RBG، ونيران أسلحة متوسطة عيار 14.5 ودوشكا عيار 12.7 ومعدلات البيكا.

إلى ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز، وقتل وجرح ثمانية من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران قوات الجيش، عقب محاولة عناصر التسلل باتجاه موقع حصن شداد، غرب منطقة مريس، وأحبط الجيش محاولة الميليشيات وأجبرها على الفرار، بعد تكبدها ثمانية قتلى وجرحى.

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