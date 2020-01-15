شكرا لقرائتكم ألمح لتورط إيران باغتيالات.. نجاة مسؤول عراقي من الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن ألمح إلى تورط إيران في اغتيال الصحافي العراقي، أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، نجا مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر، الشيخ محمد الزيداوي، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في البصرة.
وأدلى الزيداوي بهذه التصريحات الأحد الماضي، حيث أكد أنه في غضون ساعات سيتم الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال أحمد عبدالصمد، وصفاء غالي قرب مبنى قيادة الشرطة.
يشار إلى أنه رغم التحذيرات الدولية، لا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق.
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر محلي في العاصمة باختفاء الناشط المدني، عبدالقاهر العاني، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد.
كما أكدت المعلومات أن العاني خرج من منزله في بغداد في الساعة الواحدة صباحاً الثلاثاء الماضي، باتجاه ساحة التحرير، ومن ثم اختفى، وحتى اليوم لم يظهر أي جديد بخصوصه.
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