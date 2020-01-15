عدد من المتظاهرين يرمون المفرقعات النارية باتجاه ثكنة الحلو في بيروت

يقوم عدد من ​المتظاهرين​ المطالبين بخروج الموقوفين من ​ثكنة الحلو​ في ​بيروت​، برمى عبوات ​المياه​ والمفرقعات باتجاه القوى الامنية المنتشرة عند مدخل الثكنة". من جهة اخرى عمد آخرون على قطع طريق كورنيش المزرعة قرب الثكنة بالاتجاهين.

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