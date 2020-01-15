خريش للحريري: انت موظف عند الشعب إلا إذا كانت مقولة ما حدا أكبر من بلدو كذبة

ردت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون السياسية ​مي خريش​ على رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة انه من "المفروض ان تكون موظف عند ​الشعب اللبناني​، إلا إذا كانت مقولة ما حدا أكبر من بلدو كذبة، وتصريف أعمال ​الدولة​ واجب عليك، وحق للشعب اللبناني، وعرقلة ​الكهرباء​، والسمسرات، وضرب ​الإقتصاد​ المنتج جزء من ثقافة وسياسات مالية وإقتصادية فرضتوها علينا منذ ال 92، فإذا إبتليتم بالمعاصي فاستتروا". إضغط للمزيد

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