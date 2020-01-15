غبريل: القطاع المصرفي منذ 25 سنة يتحمل وحده مسؤولية الاستقرار النقدي

أكد الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أنه "لا يجب تحميل المسؤولية للقطاع المصرفي الذي منذ 25 سنة يتحمل وحده مسؤولية الاستقرار النقدي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح غبريل أنه "لا يمكن المناداة كما ينادي البعض بتحرير سعر صرف ​الليرة​، ولا يمكن لاي إجراء أن يتخذ بدون اجراء اصلاحي شامل يطال ​القطاع العام​".

ولفت الى أن "​القطاع المصرفي​ شفاف كل شهر ينشر ارقامه ويظهر تراجعا بالاوصل والمطلوبات تتقلص"، موضحا أنه "بالنسبة لتوقعات والدمج والتملك هذا طبيعي بدون أزمة وحتى بعد أزمة ".