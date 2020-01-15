محتجون قطعوا مسلكا واحدا من طريق عام كفرعقا الكورة

قطع عدد من ​المحتجين​ مسلكا واحدا من طريق عام ​كفرعقا​ في ​الكورة​ عند ساحة الجيش مقابل "معهد فريدي عطالله" بسياراتهم ، اما المسلك الثاني فهو سالك لجميع المارة.

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