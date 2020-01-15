مجلس النواب الاميركي يوافق على إحالة القرار الاتهامي بحق ترمب لمجلس الشيوخ

وافق ​مجلس النواب الاميركي​ على "إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته ضمن إجراءات العزل". هذا وأكد مسؤول أميركي ان "محاكمة ترمب لن تستغرق على الأرجح أكثر من أسبوعين".

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