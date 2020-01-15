أرسل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة بمناسبة الإتفاق على توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى المرافق المصرية.
وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى "أننا نعيش يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الثنائية، وخلال كتابتي هذه السطور فإن الغاز الطبيعي يتدفق من حقل ليفياثان البحري إلى بلدكم العامر".
وأكد على أن "هذا الغاز يجلب لنا مزايا وفوائد اقتصادية ويعمق العلاقات أكثر فأكثر بعد مرور أربعين عاما على إقامتها".
ولفت رفلين إلى أن إسرائيل ترى في العلاقات مع مصر "ذخرا استراتيجيا"، مشيرا إلى أن هذه "العلاقات ضرورية لاستقرار المنطقة، وأنها تشكل قاعدة لإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل"، مشيداً بـ"التعاون الأمني والسياسي مع القاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.