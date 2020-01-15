الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي

أرسل الرئيس ال​إسرائيل​ي رؤوبين رفلين، رسالة إلى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ببرقية تهنئة بمناسبة الإتفاق على توريد ​الغاز الطبيعي​ من إسرائيل إلى المرافق المصرية.

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى "أننا نعيش يوما مشهودا في تاريخ العلاقات الثنائية، وخلال كتابتي هذه السطور فإن الغاز الطبيعي يتدفق من حقل ليفياثان البحري إلى بلدكم العامر".

وأكد على أن "هذا الغاز يجلب لنا مزايا وفوائد اقتصادية ويعمق العلاقات أكثر فأكثر بعد مرور أربعين عاما على إقامتها".

ولفت رفلين إلى أن إسرائيل ترى في العلاقات مع مصر "ذخرا استراتيجيا"، مشيرا إلى أن هذه "العلاقات ضرورية لاستقرار المنطقة، وأنها تشكل قاعدة لإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في ​المستقبل​"، مشيداً بـ"التعاون الأمني والسياسي مع ​القاهرة​".