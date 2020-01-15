أ ف ب: الصين ستشتري بموجب الاتفاق التجاري منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ ف ب" بأن "​الصين​ ستشتري بموجب الاتفاق التجاري منتجات أميركية بقيمة 200 مليار ​دولار​.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفاوض الصيني ليو هي الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

واعتبر ترامب، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية، محذرا الصين من أن الرسوم الجمركية العقابية المفروضة عليها منذ عامين، ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق تجاري.

وأعلن ترامب "سنبقي الرسوم لكن أقبل إلغاءها إذا أنجزنا المرحلة الثانية" من الاتفاق، مضيفاً "أريد أن أبقيها وإلا لن يكون بيدنا أي ورقة للتفاوض".