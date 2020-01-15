محكمة مصرية: إعادة محاكمة راهبين محكوم عليهما بالإعدام في مقتل قس

أمرت أعلى محكمة مدنية في مصر بإعادة محاكمة راهبين محكوم عليهما بالإعدام، في مقتل قس بدير في الصحراء الغربية.
وكانت محكمة جنائية أدانت وائل سعد، وهو راهب كان يعرف كنسيا باسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري الذي كان اسمه ريمون رسمي منصور قبل الرهبنة. وقالت النيابة إن سعد، الذي يعرف بخلافاته مع رؤسائه، ضرب الأنبا ثلاث مرات على مؤخرة رأسه بماسورة حديدية ”قاصدا إزهاق روحه“ في حين وقف منصور يراقب الطريق ويشد من أزر زميله.
لكن مصادر قضائية أبلغت "رويترز" بأن محكمة النقض ألغت حكم الإعدام بعد طعن قدمه الراهبان وستنظر القضية نفسها في نيسان المقبل. وأحكامها نهائية باتة.
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