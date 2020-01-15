الرئيس الصيني في رسالة لترامب: الاتفاق التجاري إيجابي للعالم أجمع

أكد الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ في رسالة إلى نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الاتفاق التجاري بين الصين و​الولايات المتحدة​ إيجابي للعالم أجمع". وتلا الرسالة مسؤول صيني رفيع خلال حفل توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في ​البيت الأبيض​. إضغط للمزيد

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