بوتين يعرض على رئيس هيئة الضرائب الفدرالية تولي منصب رئيس الوزراء

أعلن الكرملين،في بيان، عن "عقد اجتماع بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ورئيس هيئة ​الضرائب​ ​الفدرالية​ ميخائيل ميشوستن، حيث عرض عليه بوتين "تولي منصب رئيس ​الحكومة​ والأخير وافق".

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قد أبلغ بوتين بنية الحكومة تقديم استقالتها بكامل قوامها.