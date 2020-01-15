بوتين يعرض على رئيس هيئة الضرائب الفدرالية تولي منصب رئيس الوزراء

أعلن الكرملين،في بيان، عن "عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس هيئة الضرائب الفدرالية ميخائيل ميشوستن، حيث عرض عليه بوتين "تولي منصب رئيس الحكومة والأخير وافق".
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قد أبلغ بوتين بنية الحكومة تقديم استقالتها بكامل قوامها.
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