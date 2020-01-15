"واشنطن بوست":ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات من أوروبا

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تهدد بفرض رسوم على شركات سيارات أوروبية إن لم تقوم الدول الأوروبية اتهام ​إيران​ بخرق ​الاتفاق النووي​" وكان ترامب قد هدد بفرض ​رسوم جمركية​ بنسبة 20 في المئة على السيارات المستوردة من ​الاتحاد الأوروبي​، وذلك بعدما دخلت الرسوم الإضافية التي فرضها التكتل على عشرات المنتجات الأميركية حيز التنفيذ.

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