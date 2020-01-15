تخريب واعتداء على الموظفين بقسم المستعجلات بمستشفى بني ملال

أدانت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، بشدة الاعتداء، الذي تعرضت له مجموعة من المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح .

وحسب بلاغ، توصل “اليوم24” بنسخة منه، فإن شخصا مرافقا لإحدى المريضات، التي تتابع علاجها في المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح، أقدم على تخريب مجموعة من المعدات البيوطبية، والمكتبية في قاعة إزالة الصدمات، ومكتب الفحوصات الطبية، وقاعة الانتظار مع الاعتداء اللفظي على مجموعة من الموظفين في مصلحة المستعجلات.

وتعود أسباب الاعتداء المذكور، حسب البلاغ، إلى رفض المعني بالأمر الانتظار خارج قاعة الفحوصات، إلى حين استكمال فترة العلاج، الذي كانت تستفيد منه المريضة داخل إحدى القاعات.

Advertisements

وأضاف البلاغ ذاته أن الاعتداء خلف مجموعة من الخسائر المادية جد المهمة في مصلحة المستعجلات، التي سيكون لها الأثر الكبير على استمرار العمل، والتكفل بالمرضى داخل هذه المصلحة الحيوية في المستشفى، خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل المسطرة القضائية في حق المعني بالأمر، ولاحقا في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على مهنيي الصحة، والمؤسسات الصحية في الجهة.