تفاصيل اجتماع “ساخن بين سلطات الدار البيضاء و”ممثلي شركات النظافة

من المرتقب أن تشرع شركة ديتشبورغ، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، توزيع المعدات الجديدة على المقاطعات الخاصة بها، وذلك بناء على توصيات الاجتماع، الذي جمع سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، مع مسؤولي جماعة الدار البيضاء، وشركة “كازا للبيئة”، وممثلي السلطات المحلية، إضافة إلى ممثلي شركات النظافة.
ووصفت مصادر “اليوم 24” الاجتماع المذكور بـ”الساخن”، وذلك بعد الانتقادات، التي وجهت إلى ممثلي شركات النظافة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن انتقادات شديدة اللهجة وجهت إلى مديري شركات النظافة، بسبب تأخرهم في توزيع المعدات الجديدة في مختلف المقاطعات في العاصمة الاقتصادية من طرف والي جهة الدارالبيضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شريكتي النظافة، أكدتا أن تأخرهما في توزيع المعدات الجديدة يعود بالأساس إلى مشاكل تقنية، وإجراءات إدارية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن والي جهة الدار البيضاء شدد على أن المجلس الجماعي سيفعل مسطرة الجزاءات، والعقوبات، في حالة ما لم تلتزم شريكتا النظافة بدفتر التحملات.
وكشف محمد الحدادي، نائب عمدة الدار البيضاء، المفوض له قطاع النظافة، في تصريحه لـ”اليوم 24″، أن الاجتماع خلص إلى شروع شركة ديتشبورغ، ابتداء من، اليوم، في توزيع المعدات الجديدة على المقاطعات الخاصة بها، بينما ستوزع شركة افيردا آلياتها على المقاطعات، خلال الشهر المقبل.
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