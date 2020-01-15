القائمة المشتركة تقدم قائمة مرشحيها للكنيست الـ23

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة العربية الموحدة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير - قائمة مرشحيها للكنيست الـ23، إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبيل إغلاق باب الترشح عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القائمة المشتركة تتجه إلى المحافظة على النتائج التي حققتها في انتخابات الكنيست الـ22 التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحيث تحصل على 13 مقعدًا، وذلك بعد أن أعيد تركيبها بعد أن خاضت انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت قي نيسان/ أبريل الماضي بقائمتين تحالفيتين، "الجبهة والتغيير" و"الموحدة والتجمع" واقتصر تمثيلها على 10 مقاعد.

ولم يطرأ أي تغيير على تركيب القائمة المشتركة، بعد أن أقرت الأحزاب المنضوية تحتها قوائم مرشحيها بنفس التركيبة التي خاضت الانتخابات الأخيرة، بحيث يكون ترتيب القائمة على النحو التالي:

1. أيمن عودة (الجبهة) 2. إمطانس شحادة (التجمع) 3. أحمد الطيبي (العربية للتغيير) 4. منصور عباس (الموحدة) 5. عايدة توما (الجبهة) 6. وليد طه (الموحدة) 7. عوفر كسيف (الجبهة) 8. هبة يزبك (التجمع) 9. أسامة السعدي (العربية للتغيير) 10. يوسف جبارين (الجبهة) 11. سعيد الخرومي (الموحدة) 12. جابر عساقلة (الجبهة) 13.سامي أبو شحادة (التجمع) 14. سندس صالح (العربية للتغيير) 15. إيمان ياسين خطيب (الموحدة) 16. يوسف العطاونة (الجبهة).