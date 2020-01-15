الولايات المتحدة: إطلاق نار داخل قاعدة جوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السلطات الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار داخل قاعدة جوية، دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا "الحادث".

وأعلنت الشرطة أن إطلاق نار حدث، أو لا يزال يحدث، داخل قاعدة ماكغي تايسون الجوية للحرس الوطني، في مقاطعة بلونت، بولاية تينيسي.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأميركية، أن مطلق النار لا يزال نشطًا.

وأضافت أن قوات الأمن أغلقت القاعدة، وتبحث عن مطلق النار.

ولم يتضح على الفور إن كانت توجد خسائر بشرية أم لا.