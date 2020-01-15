إيران ترفض اقتراح بريطانيا إبرام اتفاق نووي بديل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، فكرة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة.

وشدد جونسون، أمس الثلاثاء، على التزام حكومته اتفاق عام 2015 التاريخي الذي يواجه خطر السقوط منذ انسحاب الرئيس الأميركي منه عام 2018.

وتزامن اقتراحه لإبرام "اتفاق ترامب" مع إطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فض النزاعات ضد إيران لخرقها الاتفاق الذي خفف بعض العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.

وقال روحاني "لا اعرف بما كان يفكر فيه رئيس الوزراء في لندن عندما قال بوضع خطة العمل الشاملة المشتركة جانبا وتنفيذ ‘اتفاق ترامب‘".

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وأضاف الرئيس الإيراني في تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع حكومي "ترامب لم يفعل شيئا سوى خرق المعاهدات والقوانين الدولية"، في إشارة إلى اتفاق باريس للمناخ 2017 واتفاق في حزيران/ يونيو 2018 حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق وإعادة فرضه العقوبات المشددة على ايران، ردت طهران بخفض التزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي. فيما شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنها تبقى ملتزمة بالاتفاق على الرغم من التصرفات الإيرانية.

لكن طهران حذّرت الدول الثلاث من "نتائج" لم تحددها لأي "استغلال" لآلية فض النزاعات.