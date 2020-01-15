زيدان يتلقى ضربة هجومية قبل ملاقاة إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق ريال مدريد الإسباني، صفعة عشية مباراته المرتقبة أمام إشبيلية يوم السبت القادم، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحصة التدريبية لريال مدريد، شهدت غياب لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، بجانب استمرار عدم جاهزية كريم بنزيمة.

ولفتت إلى أن الصربي يوفيتش عاد من كأس السوبر الإسباني وهو يعاني مشاكل جسدية، فيما يواصل بنزيمة عملية التأهيل، بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة بالفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان قد يواجه مشكلة خطيرة أمام إشبيلية، حيث سيخسر جهود اثنين من مهاجمي الفريق، بينما سيتبقى أمامه خيار الاعتماد على ماريانو دياز.

وختمت بأن زيدان يقترب من استرداد غاريث بيل، فيما بات إيدين هازارد أيضًا على أعتاب العودة، بعدما شوهد وهو يركض على العشب.