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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. موجة البرد القارس تضرب حضرموت وتسبب أمراضا مختلفة لدى الاطفال والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
ضربت اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، موجة برد قارس استمرت حتى مغرب الأربعاء، مسببة أمراضا متفاوتة لدى الأطفال.
واكتظت الوحدات الصحية وصيدليات مدينة المكلا منذ صباح الاربعاء بالأهالي، الذين هرعوا لها للحصول على بعض العقارات الطبية التي تخفف من وطأة الألم الذي ألم بأطفالهم بسبب موجة البرد الغير اعتيادية.
هذا وقد صاحب موجة البرد القارس، هبوب رياح وذرات رمال متطايرة بفعل سرعة الرياح، مسببة شللا نوعيا في حياة النواطنين، لا سيما قائدي الدراجات النارية والراجلين.
من جانبها، توقعت غرفت الأنذار المبكر بالمحافظة يوم أمس، قدوم موجة برد قارس تضرب محافظة حضرموت بدء من فجر الإثنين، إلا انها تشكلت بسرعة كبيرة فجر اليوم الاربعاء.
وأهابت غرفة الارصاد أن درجة البرودة ستبلغ ذروتها يوم غد الخميس.
ونبه رئيس غرفة الإنذار المبكر بحضرموت المهندس عبدالرحمن حميد، كافة المواطنين بوادي وهضاب ومرتفعات ساحل حضرموت والوادي بضرورة الاستعداد للتقليل من مخاطر موجات الصقيع والبرد ولما تنعكس من إثره على صحة الانسان من الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر وما يترتب ايضا من اثاره على الزراعة من تشكل الصقيع في ساعات الفجر .
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