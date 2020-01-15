شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : سارفع الرسوم الجمركية عن الصين لو تم اتفاق «المرحلة 2» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة 2 ، و إنه لا يتوقع أن تكون هناك مرحلة ثالثة في اتفاق التجارة مع الصين. وأضاف ترامب أن اتفاق التجارة مع الصين يتضمن حماية قوية جدا للملكية الفكرية .

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