شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيكاو» تشارك في تحقيقات «الطائرة الأوكرانية» والان نبدء بالتفاصيل

شارك خبراء من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران في الثامن من يناير. وقالت "الإيكاو" إنها عيّنت كبار الموظفين الفنييّن والخبراء الذين سيعملون على تقديم الدعم كمراقبين ومستشارين. ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت عام 1944م لتولي إدارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وتعمل مع الدول الأعضاء وعددها 193 دولة ومع مجموعات قطاع الطيران للتوافق على القواعد والتوصيات الدولية (SARPs) التي تخص الطيران المدني الدولي والسياسات الرامية إلى دعم قطاع طيران مدني يمتاز بالسلامة والكفاءة والأمن والاستدامة الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

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