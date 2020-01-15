شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح البرهان: لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل
وذكر البرهان، عبر التلفزيون الرسمي السوداني: "لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ عن استقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر". وكان البرهان قال، فجر الأربعاء: "قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد ... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة ... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان".
وقال البرهان: "لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالفتاح البرهان: لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.