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عبدالفتاح البرهان: لن نسمح بأن يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني

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قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، أن أبوبكر دمبلاب مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته، بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قامت بها عناصر في الجهاز، رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وذكر البرهان، عبر التلفزيون الرسمي السوداني: "لقد اتصل (دمبلاب) تلفونيا للإبلاغ عن استقالته، وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة، وهي الآن قيد النظر". وكان البرهان قال، فجر الأربعاء: "قدرت القيادة اقتحام المواقع بأقل قوة لإزالة هذا التمرد ... الأمور عادت إلى نصابها وجميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة ... احتسبنا شهيدين وأربعة جرحى بينهم ضابطان".

وقال البرهان: "لن نسمح بان يحدث انقلاب على ثورة الشعب السوداني".

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