شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يرشح رئيس «الضرائب الفيدرالية» لرئاسة الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن يكون الرئيس الحالى لجهاز الضرائب الفيدرالى، ميخائيل ميشوستين، هو رئيس الوزراء القادم للبلاد، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية

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