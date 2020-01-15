شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف يومين .. استئناف الحركة بين مطاري القاهرة والخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء استئناف حركة الطيران بين مطاري القاهرة والخرطوم بعد توقف حوالى يومين بسبب الأحداث التي شهدها محيط مطار العاصمة السودانية، عقب أحداث جهاز المخابرات السوداني.

وقالت المصادر:"أقلعت رحلة مصر للطيران رقم 855 والمتجهة إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء متأخرة حوالى ساعة عن موعدها الأصلى، بينما من المقرر استئناف شركات الطيران السودانية رحلاتها بين مطارى القاهرة والخرطوم، خلال الساعات القادمة خاصة شركة تاركو إير وبدر إير لاينز والخطوط السودانية.

وكانت السلطات الأمنية السودانية قد أغلقت أمس المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.