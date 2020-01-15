نجاة طبيب من محاولة اغتيال شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن طبيب تخدير نجا من محاولة اغتيال شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيب تخدير نجا، مساء اليوم، من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين بالقرب من الصرافية ضمن منطقة الاعظمية، ما اسفر عن اضرار بالعجلة التي كان يستقلها فقط". واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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