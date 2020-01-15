اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توقيع "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم في إرساء الاستقرار في العلاقات الدولية.
وشدد ترامب على أن توقيع اتفاق المرحلة الأولى سيسهم بما في ذلك في "إرساء استقرار معين في العلاقات الدولية".
وأشار ترامب إلى أن المفاوضات حول "اتفاق المرحلة الثانية" ستبدأ قريبا جدا، مشددا على نيته زيارة الصين في مستقبل قريب.
وتوقع الرئيس الأمريكي ألا تكون هناك مرحلة ثالثة للمفاوضات التجارية بين البلدين، فيما ذكر أنه قرر إبقاء الرسوم الضريبية على البضائع الصينية لأن إلغاءها حاليا سيعني حرمان الولايات المتحدة من "أوراق رابحة" في التفاوض.
وأشار إلى أنه سيوافق على رفع كل الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن الاتفاق المبرم اليوم يقضي بحماية قوية جدا للملكية الفكرية كما يفرض قيودا كبيرة للتعاملات مع العملة، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن آلية كاملة للإنفاذ.
كما لفت إلى أن قطاع الزراعة الأمريكي يشهد قريبا طلبا مرتفعا من قبل الصين، التي قال كذلك إنها تعهدت باتخاذ إجراءات لمكافحة تهريب البضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان 'اتفاق المرحلة الأولى' لإنهاء الحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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