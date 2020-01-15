إطلاق نار داخل قاعدة جوية في ولاية تينيسي الاميركية

افادت وسائل اعلام اميركية، الاربعاء، بوقوع اطلاق نار داخل قاعدة جوية في ولاية تينيسي. ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن تلك الوسائل قولها، إن "قاعدة جوية في ولاية تينيسي الاميركية شهدت، اليوم الاربعاء، اطلاق نار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتشهد القواعد الاميركية بين فترة واخرى حوادث اطلاق نار تسفر عن قتلى وجرحى.

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