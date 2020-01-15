عمليات صلاح الدين تعلن مقتل ثمانية 'ارهابيين' وتدمير مضافات لـ'داعش'

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الأربعاء، عن مقتل ثمانية "ارهابيين" وتدمير مضافات لتنظيم "داعش".
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجباً في حاوي اللبوة، بحيرة الشاي، وادي حمرين".
وأضافت أن" القوات تمكنت من قتل أربعة دواعش بضربة جوية من قبل القوة الجوية و3 اخرين من قبل طيران الجيش، وارهابي من قبل القطعات، وتدمير عجلة بيك اب وزورقين وتدمير 8 مضافات ونفق بطول 5 امتار".
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