الجنائية الدولية: التحقيق في مقتل سليماني ليس من اختصاص المحكمة

علق مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية استهدفت سيارته بالعراق. وقال مكتب المدعي العام بالمحكمة بحسب "سبوتنيك" إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مقتل قاسم سليماني". واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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