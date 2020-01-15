- 1/2
- 2/2
رويترزالأربعاء 2020/1/15 09:22 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة الألبانية - أرشيفية
طردت ألبانيا اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام من طردها السفير الإيراني، وتستضيف ألبانيا مخيما يؤوي آلافا من جماعة إيرانية معارضة.
وكشف القائم بأعمال وزير الخارجية جنت كاكاج، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن الدبلوماسيين هما محمد علي أرز بيمانماتي وسيد أحمد حسيني الاست، وطردتهما السلطات الألبانية لنشاط لا يتناسب مع وضعهما الدبلوماسي، وهي عبارة عادة ما تستخدم في حالة التجسس.
وقال كاكاج: "طُلب من ممثلي إيران مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا على الفور".
وكانت ألبانيا طردت في ديسمبر/كانون الأول 2018 سفير إيران ودبلوماسيا آخر "للإضرار بالأمن القومي".
وعادة ما تستخدم طهران بعثتها الدبلوماسية في أعمال تجسس على المعارضة في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد أنشطة تجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.