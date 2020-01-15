ترامب عن إعلان الديمقراطيين فريق محاكمته: خدعة جديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات عزله ووصفها بأنها "خدعة"، وذلك في تعقيب على إعلان الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته بمجلس الشيوخ.



وكتب ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية) نانسي بيلوسي، فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام أن ترامب "لم يرتكب أي خطأ".

وأضافت في بيان أن ترامب "يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل".

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وتابعت: "حتى الساعة، بعد أن يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد، سيواصل العمل والفوز من أجل جميع الأمريكيين".





وشيف الذي يقود فريق المحاكمة، مدعٍ عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، و5 نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.