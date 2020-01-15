السودان: ترامب حث الجميع على الاتفاق بشأن سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية السودانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حث الأطراف الثلاثة "السودان، وإثيوبيا، ومصر" على سرعة إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة .
وأضافت، في بيان أصدرته الأربعاء، أن "ترامب تحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لاتفاق، وسيوجه بتنظيم حفل لتوقيع الاتفاق في واشنطن".
وأوضحت الخارجية أن "المباحثات التي يُتوقع أن تُختتم، اليوم الأربعاء، ستستأنف في واشنطن خلال موعد يحدد لاحقا، في جولة ربما تكون الأخيرة لإتمام الاتفاق الشامل".
وعقدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، ونظيريها المصري والإثيوبي، بجانب وزراء ري الدول الثلاث جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكتبه في البيت الأبيض، في إطار المشاركة في مباحثات سد النهضة، التي يرعاها وزير الخزانة الأمريكي.
وكانت أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي اختتمت، الخميس الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله ومواجهة الجفاف.
وبدأت الاجتماعات، الأربعاء الماضي، وناقشت سبل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي مثّلت عقبة في توصل الدول الـ3 إلى اتفاق نهائي.
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