فرنسا: الاتفاق النووي في خطر جراء انتهاكات إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الإيراني في خطر عقب انتهاكات طهران المستمرة له.

لكنه أضاف أن آلية فض النزاع التي فعّلتها بلاده وبريطانيا وألمانيا تستهدف حل المشكلات دبلوماسيا.



وقال لو دريان في جلسة برلمانية بعدما بدأت القوى الأوروبية الثلاث، أمس الثلاثاء، عملية لتعنيف إيران رسميا على انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015: "إيران تفرغ الاتفاق من مضمونه على نحو مستمر.

وهو في خطر ويتعين على إيران احترام التزاماتها مثلما نفعل نحن".

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ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.





وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.