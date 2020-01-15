النائب العام المصري: فريق تحقيق جديد في قضية "ريجيني"

أعلن النائب العام المصري تكشيل فريق تحقيق جديد في قضية باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني الذي لقي مصرعه مطلع عام 2016.

واتفقت القاهرة وروما، الأربعاء، على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين البلدين، للوصول إلى الحقيقة بشأن القضية.

وأكد النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في بيان، عقب لقاء جمع فريق التحقيق المصري في القضية، وعدد من المحققين الإيطاليين، على "استمرار التعاون، من أجل الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة، بعيداً عما يتم تداوله إعلامياً من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية".





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وأشار إلى "تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية ويعمل على اتخاذ كل إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي 14 و15 يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين مصر وإيطاليا، وأكدا تنفيذ كل جانب إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين.





وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقاء مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اهتمامه بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب "ريجيني".

وشدد على حرص مصر على مواصلة التعاون الكامل وبشفافية تامة، من خلال السلطات المعنية، خاصة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة المصرية، التي تقوم بالتنسيق مع نظيرتها الإيطالية، لمعرفة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.