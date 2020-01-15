الكشف عن فريق محاكمة "عزل" ترامب.. آدم شيف رئيسا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي -أ.ف.ب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، تكليف النائب آدم شيف الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس دونالد ترامب.



وقاد شيف وهو مدع عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

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وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي".





وتبدأ المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ولا يملك الديمقراطيون سوى 47 صوتاً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، بالتالي لا فرصة تقريباً في أن يتم عزل ترامب فعلياً لاعتماده على دعم الأعضاء الجمهوريين في هذا المجلس.

وفتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين ووصف التحقيق بأنه "مهزلة"، مضيفا: "ما يفعلونه لبلادنا مخزٍ تماما".

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة، ومن حقه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.