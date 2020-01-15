مقتل 4 إرهابيين من حركة "الشباب" الصومالية

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أحمد محمود - مقديشوالأربعاء 2020/1/15 10:06 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة الشباب الإرهابية الصومالية
قال مسؤول صومالي، الأربعاء، إن قوات الأمن قتلت 4 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية نفذتها جنوبي البلاد.
وقال عبدالنور إبراهيم حسين، المتحدث باسم وزارة الأمن بولاية جوبالاند الإقليمية الصومالية، في تصريحات صحفية إن "عناصر حركة الشباب قتلوا في عملية نفذتها القوات في قرى بإقليمي غدو وجوبا السفلي في الجنوب".
وأضاف المسؤول أنه "تمت أثناء العملية العسكرية مصادرة أسلحة كانت بحوزة عناصر الحركة".
وكان الجيش الصومالي أعلن أمس الثلاثاء تحرير واستعادة السيطرة على بلدة توروتورو الاستراتيجية في شبيلي السفلى من حركة الشباب.
وقال، في بيان، إن قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" شاركت في العملية أيضا.
كما لقي 3 جنود صوماليين مصرعهم وأصيب آخران بجروح نتيجة تفجير لغم أرضي زرعه الإرهابيون على جانب الطريق في منطقة "آبار المياه" بضواحي العاصمة مقديشو.
وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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