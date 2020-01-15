بيلوسي: رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب سيقود محاكمة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف سيقود فريقا من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. وعين شيف رئيسا لفريق محاكمة ترامب، وذلك في قرار لمجلس النواب من المتوقع إقراره في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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